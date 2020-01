Parket stelt onderzoeksrechter aan na dodelijk incident in treinstation Brussel-Luxemburg

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd in het onderzoek naar een dodelijk incident in treinstation Brussel-Luxemburg. Daar overleed dinsdag een 37-jarige man nadat hij tussen de trein en het perron was gevallen. Het slachtoffer was kort daarvoor uit de trein gezet na een aanvaring met de treinbegeleider. Het parket wil onderzoeken of er fouten zijn gemaakt en opent nu een gerechtelijk onderzoek voor onvrijwillige doodslag.