Porsche raakt verkeerslicht en komt tot stilstand tegen kerstboom op vluchtheuvel in Oostduinkerke

Het voertuig kwam uit de Leopold II-laan. De bestuurder zou het kruispunt verkeerd hebben ingeschat. Een verkeerslicht, enkele paaltjes en borden met plaatsaanduidingen raakten beschadigd. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand tegen een kerstboom van de gemeente Koksijde, al bleef die relatief ongeschonden. Niemand raakte gewond en de politie kwam ter plaatse.

De omstandigheden van het ongeval zijn echter niet geheel duidelijk en worden verder onderzocht, laat de politie Westkust weten. Zo is er discussie over wie er achter het stuur zat. Over vaststellingen omtrent alcohol achter het stuur kan bijgevolg nog niets worden meegedeeld. De politie liet het voertuig takelen.