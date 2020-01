Park rond kasteel van Heers wordt in zijn glorie hersteld

"We willen het kasteelpark, dat één van de drie mooiste Engelse parken van Zuid-Limburg is, opnieuw in zijn oude glorie herstellen en toegankelijk maken voor het publiek", zegt Paul Lambrechts. "Sinds de zomer zijn we de wandelwegen aan het vrijmaken, het gras aan het herstellen en we willen de mensen de kans geven om vanaf volgend jaar op zondag te komen genieten van het mooiste park van Haspengouw."

Hyde Park Haspengouw

De vrijwilligersgroep heeft enkele maanden geleden van de stichting Monumentenstrijd ook een premie van 8.000 euro gekregen om dit park aan te leggen. "We hebben het Hyde Park Haspengouw genoemd", gaat Paul verder. "Omdat het een park moet worden waar mensen kunnen komen schilderen, optreden, genieten of picknicken. Het is daarom dat Monumentenstrijd gezegd heeft dat het niet enkel nobel vrijwilligerswerk is, maar het is ook mooi dat het park terug aan de mensen wordt gegeven."

Kasteel

Het kasteel zelf is een heel waardevol gebouw, maar is er heel slecht aan toe. Dat dossier is in handen van de Vlaamse overheid.