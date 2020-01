"Stokpaardrijden, het leeft, het is echt een familiegebeuren"

Tijdens de kerstjumping in Mechelen wordt er niet alleen op echte paarden gereden, maar ook op stokpaarden. Er is zelfs voor de eerste keer een Vlaams kampioenschap stokpaardrijden. Volgens organisator Saskia Willems wordt de sport steeds populairder: "Het leeft, het is echt een familiegebeuren". Stokpaardrijdster Lora Mattheus hoopt dat stokpaardrijden ooit een serieuze sport wordt in ons land, zoals in andere landen, "zodat je er ook mee buiten kunt rondlopen zonder dat je wordt bekeken".