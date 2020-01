Riley Howell wordt Jedi Ri-Lee Howell: student die ingreep bij schietpartij in VS geëerd als Star Wars-figuur

Riley was al van kinds af een enorme fan van Star Wars. De makers van Star Wars hebben nu hulde gebracht aan de jonge student door een Jedi naar hem te noemen, "Jedi Ri-Lee Howell". In het Star Wars-imperium zijn Jedi's de wijze bewakers van vrede en gerechtigheid in de Galactische Republiek. Jedi Ri-Lee Howell staat vermeld in het boek "Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary". Dat is een gids met weetjes die vorige week verscheen, tegelijk met de jongste film "Star Wars: The Rise of Skywalker".

In mei stuurden de makers van Star Wars al een brief naar de nabestaanden van de jonge student om hun rouw te betuigen. "Riley's groothartigheid en moed brengen de Jedi in elk van ons naar boven. We hopen dat jullie vreugde mogen vinden in de herinneringen aan hem. En ook wij willen zijn leven en zijn voorbeeld eren. Als eerbetoon willen wij Riley's naam opnemen als een personage in het Star Wars-imperium."