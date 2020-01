25 jaar na Switel-brand: "Ik zei tegen mijn moeder: ‘Hier sterven we’, maar ik heb haar uit die zaal gesleurd"

Nadat Nadine haar moeder in veiligheid heeft gebracht, gaat ze op zoek naar haar vader. In de zaal zelf mag ze niet meer binnen van de brandweer, dus zoekt ze in de rest van het gebouw. "Ik liep rond als een gek. Toen zag ik al mensen buiten liggen die overleden waren. Ik keek naar de schoenen om te zien of mijn vader er niet bij was. Hij was er niet bij, gelukkig." Nadine krijgt het moeilijk als ze terugdenkt aan dat moment.

"We stonden weer aan de ingang van Switel en intussen was de brand al geblust. Rook, rook, rook. Dan kwam papa eraan in de verte, tussen twee brancardiers. Hij was in shock. We hebben elkaar vastgepakt zoals we nog nooit gedaan hadden." De vader van Nadine is verbrand aan zijn handen en oren. "Taxi in, naar Stuivenbergziekenhuis om mijn vader te laten verzorgen."

"Mijn moeder zag zwart en eerst dachten ze dat ze verbrand was. Maar dat was van het roet." Thuis konden ze het roet van hun lichaam wassen. "Het haar van mijn moeder heb ik drie keer moeten wassen omdat je de doordringende rook bleef ruiken. Maar we waren oh zo gelukkig dat we er levend uit zijn gekomen. Want die andere mensen konden het niet meer navertellen. Ik wel."

(tekst gaat voort onder de foto)