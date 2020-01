Afvalcontainers in Waasland leiden tot minder restafval: "Al 40 procent minder afval doordat mensen betalen per kilo"

In Sint-Niklaas, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis is het restafval sterk gedaald sinds de invoering van het diftarsysteem. Dat betekent dat het restafval wordt opgehaald in containers. Die worden dan gewogen, en de inwoners betalen dan per kilogram afval.

Beter dan verwacht

Het is nog vroeg voor echte conclusies, maar na zes maanden kan de afvalintercommunale MIWA toch al grote vooruitgang zien. "In de vier gemeenten waar we het afval ophalen in containers is er een daling van het restafval met maar liefst 40 procent. Dat is veel meer dan verwacht, we hoopten op 20 procent, maar dit is bijna de helft minder afval", zegt Filip Baeyens van MIWA. De daling wil zeggen dat mensen beter sorteren en dat er meer gerecycleerd kan worden.

"In Temse werken we momenteel nog met vuilniszakken. Daar is er nog steeds evenveel restafval en gelden dezelfde sorteerregels als in de vier gemeentes met afvalcontainers. Hieruit blijkt dat de daling van het aantal restafval komt door de afvalcontainers. We kunnen uitstekende resultaten neerleggen, daar zijn we heel trots op, het milieu kan er enkel maar beter van worden", sluit Filip Baeyens af.

Vanaf 1 januari 2020 maakt ook Temse de overstap op containers.