Al 9.000 vergunningen voor vervuilende wagens aangevraagd voor lage-emissiezone in Gent

Vanaf 1 januari 2020 is het stadscentrum van Gent een lage-emissiezone. Dat betekent dat je er niet meer binnen mag met een vervuilende auto, tenzij je een vergunning hebt. Er zijn in totaal al zowat 9.000 vergunningen aangevraagd. Ongeveer de helft daarvan is voor buitenlandse voertuigen die zich laten registreren.

Website overbelast

Je kan een vergunningsaanvraag indienen via de website van de stad, maar gisteren lag die de hele dag plat. "De mensen wachten tot het laatste moment om hun aanvraag in te dienen. En blijkbaar waren er gisteren te veel mensen tegelijk die op de website keken, waardoor er een probleem was met de server." Voor de komende dagen kan de website er volgens de schepen weer tegenaan.

Dagpas moet nu nog niet

"Hoeveel aanvragen nog zullen volgen is wel heel moeilijk in te schatten. Het is maar de vraag hoeveel mensen hun aanvraag al op voorhand indienen. De dagpas bijvoorbeeld, die je acht keer per jaar kan gebruiken, kan je ook nog de dag zelf aanvragen. Buitenlandse voertuigen laten registreren doe je wel best nu nog."