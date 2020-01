Belgische zanger Art Sullivan (69), ver familielid van koningin Mathilde, is overleden

Bekende nummers van Art Sullivan, een Franstalige Brusselaar, zijn "Ensemble", "Adieu sois heureuse" of "Donne, donne moi". Sullivan was met zijn muziek succesvoller in het buitenland dan in eigen land. In de jaren 70 had hij succes in Frankrijk, Canada, Duitsland en Portugal. Hij verkocht meer dan tien miljoen platen.

Aan het eind van de jaren 70 trok hij naar de VS waar hij televisieprogramma's produceerde. Begin jaren 2000 bracht hij opnieuw muziek uit, onder meer het nummer "Ode à Mathilde", opgedragen aan koningin Mathilde. Dat is een ver familielid langs de kant van zijn moeder, Marie-José d'Udekem d'Acoz.