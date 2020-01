Weyts (N-VA) wil website voor asieldieren boost geven met financieel duwtje voor dierenasielen

Momenteel zijn er 156 erkende dierenasielen in Vlaanderen, waarvan een zestigtal gebruik maken van de website. In de asielen belanden jaarlijks meer dan 50.000 dieren die afgestaan worden door de eigenaars of in beslag worden genomen. Honden en katten worden er gechipt en geregistreerd. Elke geadopteerde kat wordt ook gecastreerd of gesteriliseerd.