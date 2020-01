Bekende batterijen op rotonde in Aarschot verdwijnen: "Jammer, maar het moet voor werkzaamheden"

In maart volgend jaar begint het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met ingrijpende werken aan de Ter Heidelaan in Aarschot. Om die werken vlot te laten verlopen, moeten de batterijen op de 'Duracell-rotonde' weg.

"De hele rotonde wordt vernieuwd, dus in eerste instantie gaan die batterijen weg", zegt schepen voor Openbare Werken Gerry Vranken (Open VLD). "We begrijpen dat natuurlijk, het gaat om de veiligheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer verkiest dat de rotonde overzichtelijk is, dus dat je er langs alle kanten kan over kijken. Dat is sowieso veel veiliger."

Referentie

"De rotonde is echt wel een referentie in Aarschot en omstreken", zegt schepen Gerry Vranken nog. "Als je de weg uitlegt aan mensen, gebeurt dat vaak aan de hand van de rotonde, naar links of rechts aan de batterijen. Het is jammer dat ze zullen verdwijnen." De stad Aarschot gaat wel samen met het AWV, de gemeente Begijnendijk en het bedrijf Duracell bekijken wat er met de batterijen zal gebeuren en of er een alternatief komt op de rotonde.

Wegenwerken

In het voorjaar van 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer met een structureel onderhoud van de Ter Heidelaan van aan de rotonde in Begijnendijk tot de Liersesteenweg in Aarschot. Het agentschap zal over twee kilometer nieuw asfalt leggen en de verkeerssituatie voor fietsers zal ook veiliger worden. De werken duren ongeveer een jaar. De verkeershinder zal beperkt blijven, want er blijft steeds verkeer mogelijk in beide richtingen.