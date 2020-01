Belgisch Staatsblad is dit jaar dikker dan ooit

Het Belgisch Staatsblad telt dit jaar een recordaantal pagina's: 118.648 pagina's. Het vorige dikste Staatsblad dateert van 2017, toen met iets meer dan 117.000 pagina's. Het is pas de vijfde keer in zijn 188-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina's overschrijdt. In het Staatsblad staan onder meer alle nieuwe wetteksten, maar ook officiële teksten over de oprichting van verenigingen of over faillissementen.