Brusselse brandweer roept op tot wederzijds respect tijdens oudejaarsnacht

De afgelopen jaren was het vaak onrustig tijdens de oudejaarsnacht in het Brussels Gewest. Vorig jaar werden in Molenbeek nog verschillende vuilniscontainers en wagens in brand gestoken, werden bushokjes vernield (foto boven) en werd de brandweer tijdens een interventie zelfs bekogeld.

Daarom vraagt de Brussels brandweer nu om meer respect: "Wij verwachten dat als we ergens ter plaatste komen om hulp te bieden, dat wij ons werk in alle veiligheid kunnen uitvoeren, zonder dat we beledigd worden of dat er voorwerpen of vuurwerkpijltjes naar ons gegooid worden", zegt woordvoerder Walter Derieuw. "Laat ons gewoon in alle veiligheid, dat van ons personeel en dat van eventuele slachtoffers en omstanders werken."

Extra personeel

De brandweer zet ook extra mankracht in, want traditioneel is de oudejaarsnacht een drukke nacht. "Er zijn drie maal meer interventies van de ziekenwagens en vier keer meer brandweerinterventies dan op een normale weekendnacht", zegt Walter Derieuw. "Wij zetten daarom extra personeel en middelen in om het hoofd te bieden aan het werk."

Vuurwerkverbod

In Brussel geldt ook een algemeen verbod op vuurwerk, ook op privéterrein, en dus hamert de Brusselse brandweer erop dat een goed nieuwjaarsfeestje geen vuurwerk nodig heeft. "Het verhoogt het risico op brand. En geloof ons: op Nieuwjaar willen we niet bij jou langskomen", stelt Derieuw.

Ze sporen iedereen daarom aan om het traditionele vuurwerk aan het Atomium bij te wonen. De verplaatsing naar dat vuurwerk kan bovendien perfect met het openbaar vervoer van de MIVB, want dat is gratis na middernacht.