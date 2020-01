Kasteel van Beersel gooit "de pil" in de strijd tegen duivenplaag

Slechte commentaren

“We hebben een echte duivenplaag in het Kasteel van Beersel”, zegt schepen voor Erfgoed Elsie De Greef (N-VA). “De bovenste verdieping ligt vol uitwerpselen en de trappen ook. Wij krijgen heel slechte commentaren van de mensen die het kasteel komen bezoeken.”

De uitwerpselen moeten ook weg wegens gezondheidsredenen. Ze kunnen allergische alveolitis of duivenmelkerslong veroorzaken. “Er staat ook in het politiereglement dat we verplicht zijn om bevuilde gebouwen schoon te maken en te ontsmetten.” Dus laat de gemeente twee keer per jaar de uitwerpselen in het kasteel opruimen.

Anti-conceptie

Vorig jaar kostten de opruimingswerken zo'n 6.500 euro. "Dat kan zo niet blijven doorgaan", vindt de schepen. "We gaan eerst de duiven laten weghalen, daarna pakken we het diervriendelijker aan en gaan we preventief aan anticonceptie doen.” De gemeente Beersel haalt de mosterd bij de stad Leuven. Daar voederen ze al een tijdje anti-conceptiegranen aan duiven zodat die zich niet meer kunnen voortplanten.