"Die vogel kon mijn brutaliteit duidelijk niet waarderen"

Popeliukh op The Siberian Times: "Ik vond het geweldig die vogel zo dichtbij te zien zitten en besloot hem dan ook op een vriendelijke manier met sneeuw te besproeien. Maar zoveel brutaliteit kon het dier duidelijk niet waarderen en hij probeerde vervolgens meerdere keren tegen mijn borstkas te stoten. Toegegeven, die aanvallen had ik niet verwacht."

"Ik werd heus wel bang toen dat gigantische dier zich in mijn richting bewoog. Ik was als van de hand Gods geslagen. Het was bovendien moeilijk om weg te lopen. Ik durfde me niet omkeren, waardoor ik met mijn rug naar hem stond. Maar ik wilde het dier ook niet met geweld van me wegslaan."