Vliegtuig met 98 mensen aan boord stort neer in Kazachstan: 12 doden

Het vliegtuig was opgestegen in Almaty, de grootste stad van Kazachstan, en had als bestemming de hoofdstad Nur-Sultan (het vroegere Astana). Het toestel stortte neer rond 7.30 uur plaatselijke tijd (2.30 uur vannacht onze tijd), kort na het opstijgen.

Het ging om een vlucht van de luchtvaartmaatschappij Bek Air, met een toestel van het type Fokker 100. Aan boord waren 98 mensen, 93 passagiers en 5 bemanningsleden. Er zouden volgens de autoriteiten 12 doden zijn gevallen, zeker 66 mensen raakten gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens de autoriteiten verloor het vliegtuig vlak na het opstijgen hoogte en raakte het een betonnen muur en een twee verdiepingen tellend gebouw. Er is geen brand ontstaan, maar foto's ter plaatse tonen wel een grote ravage. Het toestel is in stukken gebroken.

