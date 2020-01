3 Oost-Vlamingen kronen zich tot Vlaams kampioen stokpaardrijden: "Een beetje lachwekkend, maar het leeft wel"

Op de Kerstjumping in Mechelen wordt er niet alleen meer met een paard over de balken gesprongen. Nieuw dit jaar is het Vlaamse kampioenschap stokpaardrijden: met een pluchen stokpaard tussen de benen een hindernissenparcours afleggen.

Niet om te spelen

Wat heb je nodig? Heel simpel: een stok met een pluchen paardenkop. Die steek je tussen je benen en dan leg je al galopperend een jumpingparcours af.

Organisator Saskia Willems: "Ik vond het in eerste instantie ook een beetje lachwekkend, maar het leeft wel. De kinderen en de ouders zijn ermee bezig. Het is een familiegebeuren." Lora Mattheus: "De sport wordt nu niet echt ernstig genomen, iets wat in andere landen wel het geval is. Ik hoop dat dit verandert."

Lees verder onder de foto van Estee

Drie leeftijdscategorieën

Er waren drie leeftijdscategorieën op de finale stokpaardrijden: jonger dan 10 jaar, tussen 10 en 18 jaar en ouder dan 18 jaar. De elfjarige Estee Bomeré uit Knesselare won bij de 'Jonkies' tussen 10 en 18 jaar. Ze had niet verwacht dat ze zou winnen: "Het was gisteren mijn vierde wedstrijd, en het was de eerste keer dat ik won. We moesten voor deze finale een paardrijbroek dragen, en de kinderen in de laagste categorie moesten zich verkleden."

Aan de wedstrijd ging heel wat werk vooraf: "Ik heb veel getraind, en ik doe dat meestal alleen. Ik zet zelf hindernissen uit en spring er dan over. Als het harde balken zijn kan het wel wat gevaarlijk zijn. Met plastic balken is het wel veiliger. Tijdens de wedstrijd gisteren ben ik niet gevallen, maar ik vond het toch moeilijk." Estee geniet van de nieuwe sport en hoopt dat anderen zich er snel bij aansluiten: "Ik heb momenteel geen vriendinnen die ook stokpaardrijden, maar één van hen wil het binnenkort toch ook eens proberen."

Bij de kinderen onder de tien jaar ging Sem Pieters uit Sint-Laureins met een beker en lint naar huis. Robbe Schelfhout uit Lokeren is kampioen geworden in de categorie +18 jaar.