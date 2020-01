Expo "Wolven in Limburg" in Bree met 2 maanden verlengd wegens succes

"Het is een heel interactieve tentoonstelling", zegt Els Peusens van Grenspark Kempen-Broek. "Er zijn wolvengeluiden te horen, de vacht is er te voelen, je kan filmpjes zien en wolf Roger staat er. Dat is een grote verrassing en de kinderen vinden het heel indrukwekkend om Roger te zien."

Interesse van andere natuurcentra

Niet alleen in Bree is de expo populair. "Sinds ze begonnen is in Oudsbergen tot nu in Bree, zijn er heel veel bezoekers geweest", zegt Els Peusens. "Andere natuurcentra zijn ook enthousiast en dus zal de pop-upexpo nog verhuizen." Zo kan je vanaf maart terecht in Tessenderlo, daar zal de tentoonstelling te zien zijn in het Bosmuseum van Gerhagen.