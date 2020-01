Dodentol loopt op na doortocht tyfoon Phanfone op de Filipijnen: al 28 slachtoffers  

De kracht van de tyfoon was verwoestend. Gisterenochtend stond de balans op 16 doden, maar vanmorgen was die volgens de autoriteiten al opgelopen tot 28. Het duurt lang voor er nieuwe informatie komt, omdat de eilanden vaak erg afgelegen zijn en er momenteel geen mobiel netwerk is. "Het is ook mogelijk dat de dodentol nog oploopt", klinkt het, want minstens 12 mensen zijn nog vermist.

Lees verder onder de foto: