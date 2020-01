Gegevens 160.000 Belgische Allianz-klanten op gestolen back-up

"De vraag is of de dief naar de kluis is gegaan om die tapes doelgericht te stelen of niet, dat is niet zo duidelijk. De gewone man in de straat kan met die tapes niets doen. Als het echt een dief is die achter het geld aan wou gaan dan is dit waardeloos en ligt het waarschijnlijk al op de vuilnisbelt. Want je moet de apparatuur hebben om de tapes te kunnen lezen en dan komt nog de vraag of er geen versleuteling op zit."