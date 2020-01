Waarom is Donald Trump verdwenen in "Home Alone 2"?

"Home Alone" uit 1990, met Macaulay Culkin als de jonge Kevin McCallister die per ongeluk alleen thuis achtergelaten wordt tijdens de kerstdagen en twee domme boeven verschalkt, was een wereldwijd kassucces. Een opvolger kon niet uitblijven en die verscheen in 1992. In "Home Alone 2: Lost in New York" raakt Kevin van zijn familie gescheiden in New York, waar hij dezelfde boeven op zijn pad treft.

In "Home Alone 2" zit een opvallende scène met een cameo van Donald Trump. Kevin, die ingecheckt is in het uiterst luxueuze Plaza Hotel, vraagt aan een hotelgast waar de lobby is. En die hotelgast is niemand minder dan Donald Trump. Van politieke ambities was bij Trump op dat moment nog geen sprake, hij was vooral bekend als een steenrijke zakenman. En hij was de toenmalige eigenaar van het Plaza Hotel.

