Hoe zou het nog zijn met… het ei?

Godfrey zelf gaf pas een kleine maand nadat het ei op Instagram verschenen was meer uitleg over zijn initiatief: "Dit verhaal ging nooit over mij. Dit ging over het feit dat iedereen samenwerkte om te bereiken wat we uiteindelijk bereikt hebben. Daarom heb ik mezelf ook niet onmiddellijk aan de wereld blootgegeven. Het ging over het ei en de boodschap die volgde, waardoor ik zolang mogelijk op de achtergrond gebleven ben. Het verbaast me nog altijd dat ik eigenlijk zolang anoniem ben kunnen blijven." (PR Week, maart 2019)

Door het succes kwam natuurlijk ook de vraag om het ei voor publicitaire doeleinden te mogen gebruiken en het was streamingdienst Hulu die uiteindelijk op die boot mocht springen. Godfrey: "Hoeveel geld daarmee gemoeid is, daar wil ik het niet over hebben. Belangrijk is dat we een goede relatie met dat bedrijf wisten op te bouwen om onze inhoud op zijn platform te kunnen meedelen." (PR Week).

Godfrey werd in juni alvast opgenomen in de lijst van 25 invloedrijkste personen op het internet, een lijst die jaarlijks door nieuwswebsite Time wordt opgesteld. Daar pronkte hij naast onder meer VS-president Donald Trump, hitzangeres Ariana Grande en de klimaatspijbelaars.