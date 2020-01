Corruptieschandalen en politieke impasse deren Benjamin Netanyahu niet: Israëlische premier blijft leider Likoedpartij

In maart moeten de Israëli's voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Netanyahu, de langst zittende Israëlische premier, zal dus opnieuw kandidaat-premier zijn, ook al slaagde hij er twee keer niet in om een regering te vormen. Ook zijn grootste uitdager Benny Gantz, die de verkiezingen nipt won, slaagde daar na de recentste verkiezingen niet in, waardoor het land in de zwaarste politieke crisis in zijn geschiedenis belandde.

Bovendien wordt Netanyahu in drie rechtszaken officieel beschuldigd van fraude, omkoping en misbruik van vertrouwen. Als hij premier blijft, is hij echter immuun voor vervolging en kan hij een veroordeling vermijden. Die corruptiezaken waren voor oppositieleider Gantz een reden om geen grote coalitie te vormen met Likoed waarvan Netanyahu de premier zou zijn.

Netanyahu zelf spreekt van een afrekening door de linkse oppositie. De voorzittersverkiezingen zijn in die zin allicht een opsteker voor hem. "Een geweldige overwinning!", reageerde hij. "Bedankt aan de leden van Likoed voor hun vertrouwen, steun en affectie."

"Het lijkt er op dat de beschuldigde Netanyahu, die de staat Israël op de weg naar corruptie leidt, Likoed zal blijven leiden", was de reactie van Gantz. "Blauw-Wit (Gantz' coalitie, nvdr.) moet een doorslaggevende uitslag behalen die ons zowel van de politieke impasse als van de weg naar corruptie bevrijdt."