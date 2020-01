Juridisch adviseur bij Boeing stapt op

De 65-jarige Luttig, die zich sinds begin mei bezighoudt met de juridische vragen rond de twee crashes, heeft de raad van bestuur van Boeing ingelicht dat hij vertrekt. Voordat hij de rol van speciaal adviseur op zich nam, was Luttig algemeen adviseur van Boeing. Brett Gerry, die in mei juridisch directeur werd, zal de taken van Luttig overnemen, laat een woordvoerder weten.

Boeing zit in een lastig parket na twee crashes met zijn 737 MAX, waarbij 346 mensen omkwamen. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. Eerder kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari opschort.

Maandag nam topman Dennis Muilenburg nog ontslag. Hij volgde verschillende andere topmensen die de voorbije maanden het bedrijf verlieten.