Vlammenzee doodt naar schatting 30 procent van koala's in New South Wales in Australië

Maar er is ook een ander slachtoffer dat sterk te lijden heeft onder de zware branden: de koala. Dat heeft de Australische minister van Milieu, Sussan Ley, nog eens duidelijk gemaakt in een interview. "Tot 30 procent van de koala's in New South Wales zijn gedood, want tot 30 procent van hun habitat is verwoest." Dat cijfer is wel nog maar een schatting: "Pas als het vuur onder controle is en we een rapport kunnen maken, zullen we meer weten", vertelde ze in een radioprogramma van ABC.

