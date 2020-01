Minimumleeftijd om tabak en e-sigaretten te kopen in VS officieel verhoogd naar 21

Dat e-sigaretten worden meegenomen in de nieuwe regelgeving is geen verrassing. Het gebruik daarvan is erg populair bij Amerikaanse jongeren, en dat willen de wetgevers tegengaan. Vooral de Juul, die erg veel nicotine bevat, is in korte tijd een begrip geworden. Zodanig zelfs dat gesproken wordt over een epidemie.

Daarnaast zijn dit jaar al een 50-tal Amerikanen overleden aan een mysterieuze longziekte die gelinkt wordt aan het roken van e-sigaretten. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk, maar het merendeel van de slachtoffers zou "vapes" met THC gebruikt hebben, het roesmiddel in cannabis.

Bij ons is de wettelijke leeftijd waarop jongeren tabak kunnen kopen onlangs verhoogd van 16 naar 18 jaar.