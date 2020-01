Chaos in parlement van Montenegro: 18 oppositieleden opgepakt die stemming wilden verhinderen

Vanwaar die onrust in het kleine Balkanland? Het conflict draait rond een nieuwe kerkwet die spanningen veroorzaakt met buurland Servië, het land waarvan Montenegro zich heeft afgescheiden in 2006.

De nieuwe wet bepaalt dat kerken die in het land actief zijn, moeten aantonen wie eigenaar was van gebouwen en vastgoed die voor 1918 in hun bezit zijn gekomen. Tot dan was Montenegro een onafhankelijk koninkrijk met een eigen orthodoxe kerk. Na de inlijving in Joegoslavië verloor die eigen kerk haar onafhankelijke status. De kerk, samen met haar eigendommen, werd deel van de Servische Orthodoxe Kerk.

Maar sinds 2006 is Montenegro opnieuw onafhankelijk. De regering in Podgorica streeft sindsdien het herstel na van de eigen Montenegrijnse Orthodoxe kerk, die niet erkend wordt door Servië. Deze wet past in dat kader en lokt daarom tegenstand uit van de pro-Servische oppositie. Zij vrezen dat de wet gebruikt zal worden om beslag te leggen op honderden kerken, kloosters en domeinen. Ook in Servië zelf was er commotie in het parlement naar aanleiding van de gebeurtenissen in Montenegro.