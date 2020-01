Hogere prijzen aan de pomp, lichtpuntjes op energiefactuur: dit wordt op 1 januari duurder (en goedkoper)

Tanken wordt vanaf morgen een stuk duurder. Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs met 3,8 eurocent per liter tot 1,514 euro per liter. Voor diesel (B7) gaat het om een stijging met 2,9 eurocent per liter tot 1,59 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) loopt de stijging op tot 6 eurocent per liter, tot een maximumprijs van 1,602 euro per liter.