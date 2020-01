Nieuw in 2020: Rookmelders, dakisolatie en dubbel glas voortaan verplicht, wegwerpbekers verboden

Vanaf 1 januari zijn ook goede dakisolatie en dubbel glas verplicht in elke woning in Vlaanderen. Woningen die geen of niet genoeg dakisolatie hebben, kunnen ongeschikt worden verklaard.

Concreet zou dakisolatie minimaal 3 tot 4 centimeter dik moeten zijn en als het huis een ongebruikte zolder heeft, moet de zoldervloer geïsoleerd zijn. De norm geldt zowel voor de eigen woning als voor huurwoningen. Maar de sancties wanneer een woning ongeschikt wordt verklaard, zijn er vooral voor verhuurders, en niet voor mensen die in hun eigen, enige woning leven.

Wat de premies van de netbeheerders betreft, zullen de premies voor hoogrendementsglas in een bestaande woning zakken naar 8 euro per vierkante meter. Dat is 2 euro minder dan voorheen. Daarnaast daalt ook de premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro. De overige premies van de netbeheerders blijven onveranderd.