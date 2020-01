Van strengere lage-emissiezones tot duurdere bedrijfswagens: wat verandert er vanaf 1 januari op vlak van mobiliteit?

In 2025 worden de voorwaarden verstrengd om Gent nog binnen te mogen. In Antwerpen en Brussel, waar al enkele jaren een LEZ is, worden de voorwaarden vanaf Nieuwjaar al verstrengd.

In Antwerpen moeten dieselvoertuigen minstens Euronorm 5 hebben, benzines minstens Euronorm 2. In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden dieselvoertuigen met Euro 3-norm verboden.

In de koekenstad worden de parkeertarieven trouwens ook per 1 januari verhoogd. In de rode zone stijgt het tarief voor het eerste uur bijvoorbeeld van 1,60 naar 2 euro.