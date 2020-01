Groot Maya-paleis van 1.000 jaar oud ontdekt in Mexicaanse jungle: "Dit is nog maar het begin" 

Het paleis werd ontdekt op de archeologische site van de oude stad Kuluba, vlak bij Cancún, in het uiterste oosten van het schiereiland Yucatán. Het was een belangrijke plaats tot de komst van de Spaanse ontdekkingsreizigers. De afmetingen zijn indrukwekkend, het paleis was maar liefst 6 meter hoog, 55 meter lang en 15 meter breed.

