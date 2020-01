Responsible Young Drivers houden proefproject met elektrische auto's op oudejaar in Gent

Wie op oudejaarsnacht een glas te veel op heeft, en zich wil laten thuisbrengen, kan dat weer met de Responsible Young Drivers, zoals dat nu al 30 jaar gebeurt. Maar ditmaal doen ze het in Gent met enkele elektrische auto's. Het is een proefproject.

Opleiding

Vandaag kregen enkele vrijwilligers van RYD een opleiding om elektrisch te kunnen rijden. Ze kregen ook uitleg over hoe ze via een app de auto kunnen ontlenen, terugbrengen en opladen. Vooral dàt zal een aanpassing zijn, want elektrische auto's kunnen minder ver rijden dan gewone.

Coördinator van RYD Liesje De Rijcke: "Partago is een autodeelcoöperatie die naar ons is gekomen met het voorstel om samen te werken. We wilden graag in het proefproject stappen. Maar omdat de reikwijdte van elektrische auto's kleiner is dan van andere wagens, moeten we snel auto's kunnen omwisselen voor een andere Partago-wagen. Met de uitleg en opleiding moet dat wel lukken."

Niet voor heel Oost-Vlaanderen

Net omdat elektrische auto's niet heel ver kunnen rijden, kunnen de Responsible Young Drivers niet de hele provincie Oost-Vlaanderen dekken. Ze starten daarom nu eerst in Gent, met drie teams van telkens twee vrijwilligers.

De Rijcke: "We merken wel dat meer en meer mensen niet drinken om te kunnen rijden, maar ook dat mensen zich laten rijden als ze gedronken hebben . Het aantal oproepen bij ons blijft toch min of meer gelijk. Elk jaar halen we zowat 200 feestvierders op om ze thuis te brengen tijdens de eindejaarsperiode.