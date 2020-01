Federatie rijscholen: "Rijopleiding te weinig toekomstgericht, automatisch schakelen moet de norm worden"

Volgens Federdrive hinkt onze rijopleiding ook achterop als het om rijhulpsystemen gaat. Die systemen behoren meer en meer tot de standaarduitrusting van een auto. "Ze dienen om de bestuurder te ondersteunen. Bijvoorbeeld je auto in de rijstrook houden (lane assist) of automatisch je snelheid aanpassen in het drukke verkeer (automatische cruisecontrol). Vandaag merken we dat er bestuurders rondrijden die de werking van die systemen niet helemaal beheersen en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden", zegt Smeesters.



"Je kunt daar als rijschool tijdens lessen aandacht aan besteden, maar vergeet niet dat nog altijd de helft van de mensen geen rijlessen volgt via de rijschool. Als je hen wil bereiken, moet je het opnemen in het rijexamen. Een ander alternatief is om de rijopleiding volledig te professionaliseren en iedereen via de rijschool les te laten volgen."

Smeesters merkt op dat sinds 2017 het gebruik van GPS toegelaten is tijdens het rijexamen om je weg naar een bepaalde plaats te vinden. Daardoor wordt er nu ook meer aandacht aan dat systeem besteed in de rijopleiding.