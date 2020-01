Rookmelder en alerte buurman redden bewoner van brandend appartement in Poperinge

Op de gang van het appartementsgebouw in de Casselstraat in Poperinge ging rond twee uur een rookmelder af en een bewoner zag dat er rook vanonder de deur van zijn buurman kwam. Hij klopte op de deur, maar de bewoner was in paniek en raakte niet meer buiten. De brandweer kwam op tijd om de man te bevrijden.

Rookmelders verplicht vanaf 1 januari

De inwoner van Poperinge was vergiftigd door de rook en moest naar het ziekenhuis. Hij is gelukkig niet in levensgevaar. De brand in zijn appartement ontstond mogelijk door een oververhitte laptop in de zetel. Vanaf 1 januari zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke Vlaamse woning.