Wat bracht kerst voor de royals? Van een flamingo, over flamenco (zonder Zorro) tot sombere en eenzame dagen

In aanloop naar Kerstmis schreef de vrouw van prins Charles, de hertogin van Cornwall, Camilla Parker Bowles een column in de krant The Telegraph. Als beschermvrouwe van de organisatie The Silver Line kaart ze de problematiek van eenzaamheid bij ouderen aan.



"De meesten onder ons weten hoe het is om soms eenzaam te zijn, maar voor meer en meer ouderen is eenzaamheid dagelijkse routine (....) In de alledaagse drukte van het leven willen ze geen last zijn voor familie of vrienden, maar dagen zonder menselijk contact lijken een eeuwigheid te duren", schrijft Camilla.