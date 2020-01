Terreurgroep IS "vermoordt 11 christenen in Nigeria uit wraak voor dood Al-Baghdadi"

De 11 mannen waren volgens IS in de voorbije weken in de deelstaat Borno gevangengenomen door Boko Haram, een Nigeriaanse terreurgroep die de laatste jaren onder IS-vlag opereert.

In een video verspreid door Amaq, het zogenoemde persagentschap van IS, is volgens de BBC te zien hoe een man doodgeschoten wordt. De 10 andere mannen worden op de grond gedrukt en onthoofd. Waar de video opgenomen is, is niet duidelijk.

Volgens IS gaat het om christenen en passen de moorden in de vorige week door IS aangekondigde wraakcampagne voor de dood van IS-leider Al-Baghdadi en een woordvoerder in oktober. Zij werden gedood door special forces van het Amerikaanse leger.

Verschillende aanvallen in verschillende landen werden de voorbije week om dezelfde redenen opgeëist.