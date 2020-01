Tientallen dozen vuurwerk gestolen in Maasmechelen

Werknemers van Zena in Maasmechelen ontdekten gisteren rond 9 uur dat er was ingebroken. Tientallen dozen vuurwerk waren verdwenen. Het is nog niet duidelijk hoe de daders precies te werk zijn gegaan.

Omdat het over een grote hoeveelheid vuurwerk gaat, heeft het gerechtelijk lab van de federale politie een sporenonderzoek uitgevoerd. De politie van Lanaken-Maasmechelen onderzoekt ook nog de beelden van de bewakingscamera's.