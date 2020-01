Vlaamse ombudsman overstelpt met klachten over stijgende sociale huurprijzen

De Vlaamse ombudsman heeft in korte tijd veel klachten gekregen van sociale huurders. Zij vinden dat ze te laat op de hoogte zijn gebracht dat ze binnenkort meer huur zullen moeten betalen. Wie een sociale woning huurt, moet vanaf januari rekening houden met een nieuwe huurprijs. Dat is nog een beslissing van de vorige Vlaamse regering. Maar heel wat sociale huurders werden nu pas geïnformeerd over hoeveel ze precies zullen moeten betalen.