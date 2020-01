Molenbeek verhoogt boetes: 350 euro voor wie een voetzoeker gooit

Behalve de hoge boetes neemt de gemeente nog meer maatregelen: "We hebben de winkeliers een brochure met de wetgeving bezorgd. En we controleren ook in de winkels. Maar we weten natuurlijk dat er veel vuurwerk verkocht wordt via internet. Soms gaat het dan om vuurwerk dat niet aan de Europese normen voldoet. Daar moeten we ook voor opletten."

Vorige week werden in Molenbeek nog drie minderjarigen betrapt die vuurwerk verkochten via Facebook. Bij hen is 50 kilo vuurwerk in beslag genomen.