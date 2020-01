Vlaanderen is het wolvenkruispunt van Europa: een ambitieus en bindend wolvenplan, het is nu of nooit

Nog enkele maanden terug had datzelfde Europees Hof van Justitie geoordeeld dat enkel wolvenjacht die gestoeld is op wetenschappelijke gronden aanvaardbaar is. De Franse president Emmanuel Macron leek echter vooral bezorgd om zijn steun bij de jachtlobby toen hij dit jaar verkondigde dat Frankrijk vol is. 500 wolven is voldoende en daardoor kunnen de jachtquota weer de hoogte in.

Maar er is vooralsnog géén wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat willekeurige wolvenjacht het draagvlak vergroot bij de bevolking. Evenmin zijn er studies die een oorzakelijk verband aantonen tussen wolvenjacht en schade aan de veestapel. Emotie boven ratio.

Het is dus nu of nooit. Vlaanderen is het wolvenkruispunt van Europa geworden. Maar om dit unieke statuut te behouden zal men wolvengebieden effectief moeten beschermen tegen illegale activiteiten. En overtreders streng moeten bestraffen.