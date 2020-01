2019 uitstekend jaar voor Belgische schuimwijn

België produceert op de eerste plaats schuimwijn en witte wijn, en in mindere mate rode wijn. Rosé is maar een heel klein deeltje van de markt. Volgens de vzw Belgische Wijnbouwers was er tien jaar geleden een areaal aan wijngaarden van 90 hectare en is dat intussen gestegen tot 400 hectare. "Dit is een belangrijke sector, wij hopen dan ook dat de overheid ons in de toekomst zal waarderen en helpen, bijvoorbeeld met lagere accijnzen", besluit Waes.