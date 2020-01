"Lolita"-actrice Sue Lyon overleden

Sue Lyon speelde na "Lolita" nog in tientallen andere films, ondermeer in "The night of the iguana" van John Huston en in "Tony Rome" naast Frank Sinatra. Eind jaren tachtig stopte Lyon met acteren en verdween ze in de anonimiteit. Ze is op tweede kerstdag overleden op haar 73e.

Bekijk hier de trailer van "Lolita":