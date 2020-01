Pensioen op 42: Franse regering komt Parijse balletdansers tegemoet, maar die wijzen aanbod af 

De Franse minister van cultuur en de staatssecretaris voor pensioenen hebben een alternatief voorgesteld aan de balletdansers. De hervorming zou pas ingaan voor dansers die na 1 januari 2022 in dienst komen. De huidige regeling blijft dus bestaan voor al wie nu in dienst is of nog wordt aangenomen in 2020 en 2021. "La clause du grand-père" of de opaclausule noemen de Fransen dat: wie al aan het werk is, blijft onder de oude wetgeving vallen.