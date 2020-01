De Lijn moest 35.000 euro boete betalen voor té vervuilende bussen, mogelijk lopen boetes volgend jaar op tot 8 miljoen 

Peeters zegt dat een nieuwe bestelling van bussen, 200 in totaal, afgerond wordt in 2020. Na die bestelling, en door wat verschuivingen, zullen in Brussel nog een tiental voertuigen niet conform de LEZ-normen rondrijden. Later komt er nog een vloot van 900 hybridebussen bij, die worden geleverd tussen 2023 en 2025.



De planning voor heel Vlaanderen is als volgt: tegen 2025 zou er in alle stadskernen alleen nog elektrisch mogen worden gereden. In dat jaar zou zowat de helft van de vloot van De Lijn hybride moeten zijn.

Tegen 2035 moet dan de volledige vloot van De Lijn vergroend zijn, zo zegt Peeters. De minister hoopt ook dat ze met de steden die een LEZ hebben, het debat kan aangaan om uitzonderingen te krijgen op het boetesysteem. "Prioritaire voertuigen als brandweerwagens moeten ook geen boetes betalen, misschien kan voor het openbaar vervoer hetzelfde gelden."

