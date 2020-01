13 mensen met autisme dagen Vlaamse overheid voor rechter omdat hun zorgbudget daalt

Sinds 2017 krijgen volwassenen met een handicap zelf een budget van de Vlaamse overheid om zorg mee in te kopen. Hoe hoog hun budget is, hangt in principe af van hoeveel zorg ze nodig hebben. Maar toch zijn er historisch gegroeide verschillen: mensen met een beperking krijgen nu nog vaak een lager of hoger budget, naargelang de instelling waar ze verblijven of de dienst waarop ze een beroep doen.