Oeps, sorry! Britse regering publiceert per vergissing adres van meer dan 1.000 bekende Britten

"Per vergissing is een versie van de New Year Honours 2020 list gepubliceerd waarop de adressen van de begunstigden vermeld stonden."

Op de lijst stonden 1.097 namen vermeld, onder wie zanger Elton John, de conservatieve politicus Iain Duncan Smith en tv-kok Nadiya Hussain.

Volgens de Britse regering was hun volledige adres gedurende een uur zichtbaar, inclusief huisnummer en postnummer.