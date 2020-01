Oldtimer-liefhebbers rijden door Gent om te protesteren tegen lage-emissiezone

De deelnemers reden een traject door het stadscentrum om hun "rijdend cultureel erfgoed" te tonen: velen reden met een klassieke oldtimer, maar er reden ook minder oude auto's die niet voldoen aan recente normen mee, naast bussen en getunede wagens.

Actiegroep Red De Oldtimer had opgeroepen om vreedzaam te protesteren. De optocht veroorzaakte wel heel wat verkeershinder in de stad, waar het sowieso al druk was door de traditionele drukte rond de kerstperiode. Op verschillende plaatsen in de binnenstad hing een opvallende benzinegeur.

Het Gentse stadsbestuur wil met een lage-emissiezone de luchtvervuiling in het stadscentrum bestrijden en mensen aanzetten om te kiezen voor zuinige en milieuvriendelijke auto's.

Oldtimers zijn wagens van minstens 30 jaar oud en beantwoorden niet meer aan de hogere Europese normen.