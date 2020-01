Na Sir Elton John nu ook Dame Olivia Newton-John: actrice uit "Grease" krijgt Britse eretitel

Elk jaar wordt in het Verenigd Koninkrijk de New Year's Honours list bekendgemaakt, een lijst met eretitels voor mensen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de Britse samenleving.

Een van de opvallende namen dit jaar is de Australische actrice en zangers Olivia Newton-John (71). Zij krijgt de eretitel Dame, de vrouwelijke tegenhanger voor Sir (ridder). Olivia Newton-John ontvangt de titel voor haar bijdrage aan goede doelen, kankeronderzoek en entertainment. Ze kreeg zelf meermaals de diagnose van borstkanker en voerde nadien campagne rond de ziekte en richtte een kankercentrum op in Australië.

Als zangeres scoorde ze haar eerste grote hit begin jaren 70. Als actrice werd ze bekend bij het grote publiek door haar rol in de film "Grease" in 1978, waarin ze samen met John Travolta de hoofdrol vertolkte. Verschillende liedjes uit die film werden ook internationale hits, zoals "You're the one that I want" en "Hopelessly devoted to you".