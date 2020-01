Oudste neushoorn ter wereld sterft in Tanzaniaans natuurpark

De zwarte neushoorn leefde het grootste deel van haar leven in totale vrijheid in de Ngorongoro-krater, een enorme ingestorte vulkaan in het noorden van Tanzania. De laatste drie jaar van haar leven werd ze van nabij opgevolgd in een meer afgesloten deel van het park. Haar gezondheid was er sterk op achteruitgegaan nadat ze verschillende keren door hyena's was aangevallen.

Fausta werd voor het eerst opgemerkt in 1965 in de buurt van de Ngorongoro-krater, door een wetenschapper van de universiteit van Dar Es Salaam. Het dier was toen 3 à 4 jaar oud.

Neushoorns worden normaal gezien gemiddeld 37 à 43 jaar in het wild. In gevangenschap worden ze gemiddeld 50 jaar oud. Voor Fausta was Sana de oudste gekende neushoorn ter wereld. De witte neushoorn was 55 jaar oud toen ze in 2017 stierf in een Frans natuurpark.

De zwarte neushoorn of puntlipneushoorn leeft vooral in Centraal- en Oost-Afrika en is met uitsterven bedreigd. De witte neushoorn of breedlipneushoorn leeft in Centraal-Afrika en in zuidelijk Afrika en is iets minder bedreigd. De witte neushoorn is helemaal niet wit, maar dankt zijn naam aan een verkeerde vertaling in het Engels van het Afrikaanse woord "wyd", dat "breed" betekent.