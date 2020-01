Plasticvrij skiën? Italiaans skioord  bindt strijd aan met microplastics om vervuiling van de bergen in te perken 

Aanleiding is een onderzoek aan de Universiteit van Milaan en de Universiteit van Milaan-Bicocca dat in april van dit jaar verscheen. Daaruit bleek dat het oppervlak van de Forni-gletsjer, een van de grootste in de Italiaanse Alpen, tussen de 131 en 162 miljoen deeltjes microplastics bevat. De Forni-gletsjer ligt net als Pejo 3000 in het Parco Nazionale dello Stelvio.

Microplastics zijn minuscule plastic deeltjes, kleiner dan 5 millimeter. Ze belanden in de natuur door de afbraak van afval of zwerfvuil of door het wassen van kleren of het gebruik van cosmetica. Microplastics komen voor op het land, in het water en in de lucht en zijn niet biologisch afbreekbaar. Daardoor vormen ze een bedreiging voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier.